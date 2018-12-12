كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهديد بتفجير المقر الرئيسي لـ"فيسبوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أخلت الشرطة الأمريكية المقر الرئيسي لشركة "فيسبوك" بعد ورود بلاغ يفيد بوجود قنبلة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن شرطة مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا، قولها إنها تلقت تهديدا بوجود قنبلة في مجمع مينلو بارك الذي يحتوي على المبنى الرئيسي لشركة فيسبوك.
وهرعت الشرطة إلى إخلاء المبنى من الموظفين للبحث عن أي أدوات أو طرود مشبوهة لإيقاف الخطر المحتمل على المكان.
وأوضحت الشرطة، في وقت لاحق، أنه تبين خلو المبنى من أي شبهات بعد التفتيش، وهو الأمر الذي أكدته فيسبوك بعدها، وقالت أن جميع الموظفين والأماكن في المجمع في أمان.
وصرح الناطق باسم "فيسبوك" بأن الشركة "تعمل بشكل جيد مع السلطات للتحقيق في مصدر هذه التهديدات، كما تعمل على مراقبة الوضع عن كثب".
يشار إلى أن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها بالنسبة للشركة، لكن يبدو أن مصدر التهديدات جاء بسبب أشخاص لديهم مشاكل مع فيسبوك، خاصة وأن الأمر انتهى دون ظهور أي دليل.
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