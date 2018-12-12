كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني: نتائج جهود تشكيل الحكومة ستظهر خلال اليومين المقبلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن نتائج العمل لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية ستظهر خلال اليومين المقبلين.

وقال عون، حسبما نقله الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء، 12 ديسمبر: "بدأنا العمل على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة وستظهر النتائج في اليومين المقبلين".

وجاءت تصريحات عون عقب لقائه وفدا من حزب "الطاشناق" برئاسة الأمين العام للحزب النائب أغوب بقرادونيان، ووزير السياحة أواديس كيدينيان، حيث استعرض الجانبان مسار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة سعد الحريري. وأعلن وفد الطاشناق تأييده للاتصالات التي يجريها الرئيس عون في هذا المجال.

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أعلن، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن الشراكة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى جانب التوافق الوطني ستقود حتما إلى تشكيل حكومة جديدة رغم كل العقبات.