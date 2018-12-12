كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: لقاء بين عسكريين روس وإسرائيليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بعقد لقاء في موسكو اليوم، بين وزارتي الدفاع الروسية والإسرائيلية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الوفد الروسي خلال اللقاء، كان برئاسة، نائب رئيس إدارة العمليات الميدانية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، اللواء فاسيلي تروشيت.

وترأس الوفد الإسرائيلي، رئيس مديرية العمليات في الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، اللواء آرون خاليفا.

وخلال المحادثات، تمت مناقشة القضايا الأمنية الآنية في منطقة الشرق الأوسط، والوضع في الجمهورية العربية السورية، وكذلك المسائل المتعلقة بعمل قناة الاتصال المباشرة بين قاعدة حيميميم الجوية الروسية ومركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي، لمنع الحوادث الخطيرة التي تهدد حياة الجنود الروس والإسرائيليين.