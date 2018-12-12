كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل بدر يكشف أهمية الاجتماع الثاني للدول المشاطئة للبحر الأحمر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، إن اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر هام للغاية، وهو الاجتماع الثاني، والأول عُقد في القاهرة ديسمبر 2017 للعمل على تحديث مبادئ وأسس يمكن التحرك من خلالها للتعاون بين هذه الدول.



وأوضح بدر، في مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الثاني لتفعيل المبادئ ووضع خطط تتعلق بخارطة الطريق للفترة القادمة، وتحديد بعض الأمور للتنفيذ ودعم العلاقات بين الدول المشاطئة وكذلك دعم التعاون سياسيا واقتصاديا.

ولفت إلى أن خصوصية البحر الأحمر هو كونه بحرا عربيا ومع التطورات التي حدثت الفترة الماضية كان يجب النظر بجدية لدعم هذا التعاون وحماية المنطقة من مخاطر تدخل الدول الإقليمية.

