رسمياً..”الكاف” يقرر إقامة سوبر الرجاء والترجي التونسي بقطر

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أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء، رسمياً إقامة مباراة الرجاء الرياضي والترجي الرياضي التونسي، بمدينة الدوحة القطرية، منهياً بذلك الجدل القائم حول وجهة المباراة القارية بين بطل عصبة الأبطال الإفريقية، والمتوج بكأس “الكاف”.
وأوضح “الكاف” في بلاغ له نشره بموقعه الرسمي : ” على هامش اجتماع أكرا الأخير للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي تداولنا فكرة إقامة السوبر بأرض محايدة، وهو القرار الذي اتخذ بتوافق مع جميع الأعضاء واستنادا إلى الفصل السادس من القانون التنظيمي للسوبر”.
وأشار الإتحاد القاري اللعبة، إلى نقل السوبر الإفريقي سيقام بقطر، على أن يتم الكشف في قادم المواعيد عن تفاصيل إضافية حول تاريخ وساعة المباراة التي ستجمع الرجاء الرياضي والترجي التونسي، بعد إلغاء التاريخ الأول الذي كان محدداً في 29 دجنبر الجاري.
وتسببت مباراة “السوبر” بضجة كبيرة داخل أسوار فريق الترجي التونسي، الذي تشبث بحقه في استقبال المواجهة المغاربية البارزة، باعتباره المتوج بعصبة الأبطال، والقوانين تسمح له باستقبال السوبر، وهو ما كان معمولاً به بالنسخ الأخيرة للمسابقة، والتي توج الوداد بآخرها بـ “دونور”، فبراير الماضي.
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