طمرة: أبو رومي يستأنف على نتائج الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّم المرشح لرئاسة بلدية طمرة، موسى أبو رومي، استئنافا للمحكمة المركزية في حيفا بواسطة محاميه عماد دكور، اليوم الأربعاء.

وطعن الاستئناف في نزاهة نتائج الانتخابات التي فاز بها رئيس البلدية، د. سهيل ذياب، في الجولة الثانية بفارق 202 صوت على منافسه أبو رومي.

وجاء في الاستئناف أن هناك شكوكا خطيرة للغاية حول حدوث تزوير في الانتخابات خاصة للرئاسة والعضوية ومنها، بحسب الادعاء، الإدلاء بأصوات أصحاب حق اقتراع في عداد الموتى، أو تواجدوا خارج البلاد وآخرين في المستشفيات وغيرها، وتسجيلات صوتية يشتبه فيها بشراء الذمم.

وصرح رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، في حديث سابق لـ"عرب 48" إنه "نحترم حق المرشح موسى أبو رومي في مطالبته بتصوير بروتوكولات وجدول الناخبين، وأنا أثق بنتائج الانتخابات وأثق باختيار الناخب الطمراوي".