شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عراب الثورات العربية الذي شجع على الثورة العربية يعلن رفضه للثورة الفرنسية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:12 مساءً, 12 ديسمبر 2018 م
المناطق-الرياض
“عراب الثورات العربية” االلقب الذي أطلق على الفرنسي “هنري ليفي” .. حينما دعم العرب للثورة ضد حكوماتهم، وخرجوا للشوارع يحملون لافتات تحمل أسمه ها هو يرفض الثورة الفرنسية ويصطف مع الحكومة.
هنري ليفي، الذي ساهم في دمار بعض البلدان العربية، ها هو يصطف مع الحكومة الفرنسية وعلى رأسها الرئيس ايمانويل ماكرون، ويصف اصحاب “السترات الصفراء” بالنازيين.
هل يعتبر العرب من أن الذي يشجعهم ويحرضهم لتدمير بلدانهم بحجة مشروعية الاحتجاجات لا يبحث عن حريتهم وتحقيق رغباتهم بل يطمح لتدمير بلدانهم.
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