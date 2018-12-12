ميركل تؤكد أنها لا تزال "تأمل" بخروج لندن من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء عن أملها في أن تتمكن بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق ينظم العملية لكنها استبعدت أن تطرأ أي تغييرات على نص بريكست خلال القمة الأوروبية الخميس.

وقالت للبرلمان قبل يوم من قمة الاتحاد الأوروبي "لا نية لدينا لتغيير اتفاق الخروج (بريكست). هذا موقف مشترك بين الدول الـ27 الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي). وفي هذا السياق، لا نتوقع أن تفضي النقاشات إلى أي تغييرات" في الاتفاق. وأضافت أنها لا تزال "تأمل بخروج منظم" للندن من التكتل.