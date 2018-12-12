محمد إيهاب يحصد 3 ذهبيات بالبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٦ م
نجح محمد إيهاب، لاعب رفع الأثقال، اليوم الأربعاء، في التتويج بـ3 ميداليات ذهبية، خلال مشاركته في منافسات الكبار بالبطولة العربية للتضامن الإسلامي، المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الجاري، وتُوج محمد إيهاب بالذهبية الأولى في منافسات الخطف لوزن 81 كجم رجال، عقب رفعه ثقلا قدره 165 كجم، بينما نال إيهاب الذهبية الثانية في منافسات الكلين والنطر، بعدما رفع ثقلا قدره 191 كجم، بينما حصد الذهبية الثالثة في منافسات المجموع بثقل قدره 356 كجم.
في حين نال أحمد عادل، ميداليتين فضيتين، بعدما حل ثانيا في منافستي الكلين والنطر، والمجموع، لوزن 81 كجم رجال، ونال عادل البرونزية في منافسات الخطف، بعدما حل في المرتبة الثالثة. بينما تُوج التونسي رامز بهلول بالفضية في منافسات الخطف، بجانب برونزيتين في منافستي الكلين والنطر، والمجموع لوزن 81 كجم رجال
بينما تُوج التونسي رامز بهلول بالفضية في منافسات الخطف، بجانب برونزيتين في منافستي الكلين والنطر، والمجموع لوزن 81 كجم رجال ضمن فعاليات البطولة.
ويشار إلى أن البطولة يشارك فيها ما يقرب من 255 رباعا، يمثلون نحو 28 دولة، وهي الإمارات، الكاميرون، فلسطين، الأردن، أوغندا، السعودية، قيرغيزستان، أوزبكستان، باكستان، سوريا، المغرب، العراق، روسيا، تركيا، الجزائر، تونس، سيراليون، بنجلاديش، كوسوفو تايلاند، مدغشقر، بالإضافة إلى مصر.
يذكر أن بطولة التضامن الإسلامي الدولي تعد مؤهلة لأوليمبياد طوكيو عام 2020.
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