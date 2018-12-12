انت الان تتابع فلسطين: مذكرة لمجلس الأمن بعد تهديدات اغتيال الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٤ م

محمود عباس

أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء، اقتراب إنجاز مذكرة رسمية احتجاجية على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي للرئيس محمود عباس باغتياله والاعتداء على المؤسسات الوطنية سيما وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" واقتحام قبة الصخرة في القدس، سيتم توجيهها إلى رئيس مجلس الأمن ومن ثم مجلس الأمن عبر الرئيس وإلى الأمين العام ورئيسة الجمعية العامة من قبل بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء كل ذلك.

وأشار منصور إلى اجتماع لمجلس السفراء العرب في نيويورك غدا لتقييم تجربة مشروع القرار الأمريكي بإدانة المقاومة الفلسطينية والذي فشل في الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك استعدادا لأية هجمة جديدة تقوم بها الادارة الأمريكية ضد قرارات الأمم المتحدة.اقرأ أيضا| بعد دعوات علنية لاغتياله.. حياة محمود عباس في