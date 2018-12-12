انت الان تتابع في قاعدة عسكرية بأبوظبي.. انتهاء تصوير 6 Underground ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - في 27 يوما وفي 24 مكان تصوير، تم تصوير الكثير من أحداث فيلم الاكشن 6 Undergroundفي الامارات، الفيلم من إنتاج نتفليكس وسيعرض على الموقع الشهير في 2019.
تحرير:نجوى عبدالحميد ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م
أعلنت شركة "نتفليكس" الرائدة في خدمات الترفيه عبر الإنترنت، عن انتهاء أعمال التصوير لأحدث أفلامها في العاصمة الإماراتية والذي تضمن قدرا كبيرا من مشاهد المغامرة والحركة للفيلم المرتقب "6 Underground"، من إخراج مايكل باي، وبطولة كل من رايان رينولدز وميلاني لوران وكوري هوكينز وأدريا أرجونا ومانويل جارسيا-رولفو وبن هاردي وليور راز وبيمان مادي وديف فرانكو. وكانت أبو ظبي المحطة الأخيرة بعد أن صور الفيلم في عدد كبير من الدول الأوروبية، وقد شارك عدد كبير من العاملين بصناعة السينما في أبو ظبي بالعمل بالفيلم.
بدأ تصوير فيلم 6 Underground في إيطاليا في 20 أغسطس ضمن مواقع كثيرة في عدد من المدن الايطالية ومنها فلورنسا وسيينا وتارانتو وروما، قبل الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تم استئناف عمليات الإنتاج في أبوظبي في12 نوفمبر بعد عدة معاينات واتفاقات لفريق الإنتاج، وتنقل التصوير في عدد من المدن الإمارتية
بدأ تصوير فيلم 6 Underground في إيطاليا في 20 أغسطس ضمن مواقع كثيرة في عدد من المدن الايطالية ومنها فلورنسا وسيينا وتارانتو وروما، قبل الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تم استئناف عمليات الإنتاج في أبوظبي في12 نوفمبر بعد عدة معاينات واتفاقات لفريق الإنتاج، وتنقل التصوير في عدد من المدن الإمارتية ومنها العين ومنطقة ليوا ورأس الخيمة لتنتهي مرة أخرى في مدينة أبوظبي داخل قاعدة عسكرية في يوم 5 ديسمبر، وقد استغرق التصوير 27 يوما ضمن 24 موقعا في الإمارات وقد كانت أغلب المشاهد مليئة بالحركة والأكشن.
فيلم 6 Underground من إنتاج ديفيد إليسون ودانا جولد بيرج ودون جرانجر من شركة "سكاي دانس" إلى جانب مايكل باي وإيان بريس. وهو من تأليف المبدعين اللذين ألفا الفيلم الشهير "Deadpool" ريت ريس وباول فيرنيك واللذين يشكلان إلى جانب جاريت جرانت وماثيو كوهان فريق الإنتاج التنفيذي، ومنفذ أعمال الحركة جريج سميرز، وكيني بيتس؛ ومنسق مشاهد الحركة آندي تشينغ؛ ومسؤول المؤثرات الخاصة تيري جلاس؛ والمشرف على المؤثرات المرئية ريتشارد هوفر؛ ومصممة الأزياء جاني تميمي.
مخرج الفيلم مايكل باي تحدث عن تجربة التصوير في أبو ظبي قائلا: "قدمت الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، مواقع متنوعة أسهمت في إثراء الفيلم. وأتطلع قدما للعودة من أجل استكشاف كل المعالم والتجارب الرائعة في هذا البلد الجميل. وأثمن السرعة والديناميكية التي اتسمت بها عمليات الإنتاج في الإمارات إلى جانب التعاون البناء مع الشريكين الرائعين نتفليكس وسكاي دانس، وأود بشكل خاص أن أشكر طاقم العمل المذهل على عملهم الجاد وتفانيهم في هذا المشروع السينمائي".
بينما علق بطل الفيلم رايان رينولدز قائلا: "شهدت خلال مشاركتي في هذا الفيلم تجربة ملهمة ستبقى راسخة في ذهني دائما. وأود أن أعبر عن إعجابي بطاقم العمل والكوادر المحلية المبدعة التي أسهمت من خلال تعاونها ومرونتها في إنتاج فيلم رائع يجمع بين المغامرة وحس الفكاهة، ونثق بأنه سينال إعجاب الجمهور بمختلف فئاته".
استفاد الفيلم من برنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام والذي يضمن استرداد 30% من إجمالي تكاليف الإنتاج في أبوظبي، فضلاً عن حزمة خدمات الإنتاج المتكاملة التي تقدمها اللجنة بما في ذلك اختيار مواقع التصوير، وتأمين التصاريح والتأشيرات، وتوفير المعدات، بالإضافة إلى خدمات الضيافة والإقامة والسفر والتنقل.
وقد قالت سعادة مريم عيد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي "أصبحنا اليوم وجهة مفضلة للإنتاجات السينمائية الضخمة المستعدة لقطع آلاف الأميال للاستفادة من المناظر الطبيعية في أبوظبي، والكوادر الموهوبة والبيئة الترحيبية التي توفرها، ونحن بدورنا نسعى جاهدين لضمان تجربة سلسة لصناع الأفلام كي يتمكنوا من التركيز على أعمالهم الإبداعية وقصصهم الفريدة".
الفيلم يمر حاليا بمرحلة ما بعد الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر طرحه على شبكة "نتفليكس" خلال العام 2019.
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