انت الان تتابع في قاعدة عسكرية بأبوظبي.. انتهاء تصوير 6 Underground ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - في 27 يوما وفي 24 مكان تصوير، تم تصوير الكثير من أحداث فيلم الاكشن 6 Undergroundفي الامارات، الفيلم من إنتاج نتفليكس وسيعرض على الموقع الشهير في 2019.

تحرير:نجوى عبدالحميد ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م

أعلنت شركة "نتفليكس" الرائدة في خدمات الترفيه عبر الإنترنت، عن انتهاء أعمال التصوير لأحدث أفلامها في العاصمة الإماراتية والذي تضمن قدرا كبيرا من مشاهد المغامرة والحركة للفيلم المرتقب "6 Underground"، من إخراج مايكل باي، وبطولة كل من رايان رينولدز وميلاني لوران وكوري هوكينز وأدريا أرجونا ومانويل جارسيا-رولفو وبن هاردي وليور راز وبيمان مادي وديف فرانكو. وكانت أبو ظبي المحطة الأخيرة بعد أن صور الفيلم في عدد كبير من الدول الأوروبية، وقد شارك عدد كبير من العاملين بصناعة السينما في أبو ظبي بالعمل بالفيلم.

بدأ تصوير فيلم 6 Underground في إيطاليا في 20 أغسطس ضمن مواقع كثيرة في عدد من المدن الايطالية ومنها فلورنسا وسيينا وتارانتو وروما، قبل الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تم استئناف عمليات الإنتاج في أبوظبي في12 نوفمبر بعد عدة معاينات واتفاقات لفريق الإنتاج، وتنقل التصوير في عدد من المدن الإمارتية