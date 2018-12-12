انت الان تتابع 500 جنيه إعانة للمتضررين في انهيار عقار الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلى ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٧ م

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة لمتضرري عقار إنهيار بمنطقة غيط العنب، والذي أسفر عن مصرع طفلة وإصابة سيدة أخرى إثر انهيار أسقف حجرات بأحد المنازل الكائن بشارع 10 وادي النطرون غيط العنب التابع لحي غرب الإسكندرية، حيث انتقل فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وإدارة غرب الاجتماعية ومؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة لإجراء معاينة حول الحالات المتضررة نتيجة انهيار العقار، وتقرر منحهم بطاطين وصرف 500 جنيه إغاثة عاجلة لنحو 7 أسر متضررة.

بالانتقال والبحث تبين أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية وتبين سقوط سقف الدور الثالث حتى الدور الأرضي ويقيم بالعقار سبع أسر بواقع 28 فردا ونتج عن الحادث وفاة طفلة وحالة إصابة وخسائر بالممتلكات. وقد تم توزيع بطاطين بعدد أفراد الأسر المتضررة وهم 28 فردا من إدارة غرب، كما تم صرف مساعدة استثنائية