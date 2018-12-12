بؤساء تحت الأرض.. التشرد والبرد يقتل أطفال الأنفاق

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - "التحرير" مع الأطفال في نفق المؤسسة.. محمود: برد الشتاء والشارع أحسن من مرات أبويا وكنت نفسى أطلع دكتور.. وفارس: الإستروكس جابلى شلل بس دماغه حلوة

تحرير:يونس محمد ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٠ م

"انخفاض شديد في دراجات حرارة الجو مع سقوط أمطار غزيرة على معظم المحافظات".. هكذا حذرت هيئة الأرصاد المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، فاتخذ الجميع احتياطاتهم فمكثوا في المنازل أو التحفوا بالملابس الثقيلة واحتسوا المشروبات الساخنة، عدا "محمود وفارس" يقضيان طفولتهما في ليالي الشتاء القارصة داخل أحد الأنفاق دون مأوى أو غطاء حتى تشوه جلدهما من "عضات" البرد، كل منهما هرب من جحيم أشد من وضعهما بالشارع، فاختارا التشرد، التحرير اقتربت من الطفلين ووقفت على مأساتهما، لتناشد في الوقت نفسه المعنيين مساعدة الطفلين.

برد الشتاء أحسن من مرات أبويا "أنا أسمى محمود علاء، وعندى 14 سنة، من سكان حلوان، تركت بيت أبويا من سنة تقريبا بسبب الخلافات المستمرة مع مرات أبويا وهى السبب الرئيسي فى طردي من المنزل عدة مرات".. هكذا بدأ محمود سرد تفاصيل إجباره على المبيت فى نفق المؤسسة بشبرا الخيمة، وبالرغم من شدة البرودة والأمطار

برد الشتاء أحسن من مرات أبويا"أنا أسمى محمود علاء، وعندى 14 سنة، من سكان حلوان، تركت بيت أبويا من سنة تقريبا بسبب الخلافات المستمرة مع مرات أبويا وهى السبب الرئيسي فى طردي من المنزل عدة مرات".. هكذا بدأ محمود سرد تفاصيل إجباره على المبيت فى نفق المؤسسة بشبرا الخيمة، وبالرغم من شدة البرودة والأمطار فهى أفضل بكثير من مشاجرات زوجة والده، حيث ذكر أن أبيه يعمل مشرف تركيبات بإحدى شركات المقاولات الكبرى لذا فهو طوال النهار فى عمله، وعندما يعود يستمع لزوجته والتى تفتعل المشاكل حتى يطرده من المنزل، عقب وصلات التعذيب والتى وصلت فى بعض الأحيان لحرقه بالنار وذلك إرضاء لزوجته، والتى تسببت فى خروجه من التعليم، بعدما وصل للصف السادس الابتدائي، ولكن عقب طرده من المنزل انقطع عن التعليم بالرغم من حبه الدراسة وكان حلمه أن يكون طبيبا.الأم ماتت

وأشار "محمود"، أثناء حديثه لـ"التحرير"، إلى أن إقامته فى الشارع أجبرته على العديد من الأشياء السيئة التى لم يتخيل فى يوم من الأيام أن يصل إليها، والتى من ضمنها تدخين السجائر، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل يتعاطي مع صديقه "فارس" بعض أنواع المخدرات مثل "الإستروكس" فهو أحد أنواع المخدرات الأرخص والأكثر انتشارا بين أطفال الشوارع الآن، أما بالنسبة لتأثيره فقال لنا "ده بيعمل دماغ عمرى ما حسيتها فى الكوله أو البانجو ولا الحشيش وكمان رخيص بنجيب السيجارتين بـ5 جنيه".

وأوضح صاحب الـ14عاما، أن السبب فى تغيير مسار حياته لهذا الشكل هو وفاة والدته، والتى تركته منذ سنة ونصف تقريبا عقب صراع مع المرض، ليتزوج أبوه من أخرى، تسببت فى تلك الكوارث والتى انتهت بإقامته بالشارع، فهى (الكوارث) بالنسبة له أفضل بكثير من جحيمها.

جوز أمي السبب

وهنا انتقلت أطراف الحديث لـ"فارس محمد" 9 سنوات، وهو من شبين القناطر، أشار فى البداية إلى أن زوج والدته السبب فى نومه بالشارع بعدما فرض عليه 50 جنيها يوميا مقابل الإقامة فى المنزل، وإلا يطرد والدته وشقيقتيه الأطفال "ملك وحنين" فى الشارع، وهنا قالت له والدته "يا فارس أنا همشى من البيت معاك ياحبيبي"، فكان الرد من الطفل صادما وقال لها "لا يا أمى خليكي مع إخواتى علشان الجو برد عليكي وأنا اللى همشى" ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل فى أحد المقاهي بميدان المؤسسة مقابل 50 جنيها فى اليوم وعند انتهاء يوم عمله يقيم مع صديقه "محمود" فى نفق المؤسسة.

الطفل فارس أشار إلى أنهما تعرضا للكثير من الكوارث منذ سكن الشارع، وعلى سبيل المثال تدخين السجائر بالرغم من صغر سنه، بالإضافة لتجربة العديد من المواد المخدرة وبعضها مميت مثل "الإستروكس" والذى تسبب له فى شلل مؤقت فى أحد مرات تعاطيه، قائلاً "أنا ضربت حاجات كتير قوى من ساعة مابقيت فى الشارع والإستروكس جابلى شلل بس دماغه حلوة".

واختتم فى رسالة عتاب للظروف القاسية التى يمر بها مع صديقه «ربنا عالم بحالى أنا ومحمود وجايز لو أبويا عايش ماكنش ده هيبقى حالى بس أنا عايز أعرف الحل إيه.. وعلى فكرة مافيش حل، وخلاص احنا اتكتب علينا نعيش مع ولاد الشارع، وهما أحن علينا بكتير من أهالينا".