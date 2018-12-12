انت الان تتابع ضبط لحوم فاسدة في حملات على مطعم شهير بالنزهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٤ م

لحوم فاسدة - أرشيفية

تمكنت مباحث التموين، اليوم الأربعاء، من القبض على المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لأحد المطاعم الشهيرة، بمنطقة النزهة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها، بلغت نحو 650 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات واضحة في خواصها الطبيعية، تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بتحريز المضبوطات وإرسالها إلى الطب البيطرل لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، وإرساله للنيابة العامة تزامنا مع ورود تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

تلقت مباحث التموين معلومات تفيد قيام صاحب المخزن بتجميع كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أكدت التحريات صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم. وتمكنت قوة أمنية من القبض على صاحب المخزن، وتبين من خلال اللجنة الطبية الفنية المرافقة للمأمورية ومفتشي الأغذية والبيئة