الان تتابع ماي: لا ينبغي أن نخاطر بإعطاء نواب المعارضة السيطرة على مفاوضات بريكست والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
أكدت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنه لا ينبغي أن نخاطر بإعطاء نواب المعارضة السيطرة على مفاوضات بريكست.
وقالت في تصريحات لها اليوم الأربعاء، أنه لدينا أمل بخروج لندن من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق.
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