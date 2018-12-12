الجيش السوري يتصدى لمحاولات خرق اتفاق المنطقة منزوعة السلاح

تصدت وحدات الجيش السوري لاعتداءات ومحاولات تسلل مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي وذلك في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدة من الجيش السوري وجهت نيران رشاشاتها باتجاه مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى "كتائب العزة" حاولت التسلل ليلا من الأراضي الزراعية الواقعة جنوب مدينة اللطامنة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط بلدة زلين، وتم إفشال محاولة التسلل وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف المجموعة الإرهابية وفرار من تبقى من أفرادها وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

وأضافت الوكالة أن الوحدة تعاملت بالأسلحة المناسبة مع محاولة المجموعات الإرهابية المسماة بـ"كتائب العزة" التسلل من محور قرية شليوط في ريف محردة إلى النقاط العسكرية المتمركزة في محيط القرية، وذلك بالتزامن مع تدمير وحدة أخرى من الجيش مواقع وتحصينات لإرهابيي "كتائب العزة" في قرية الزكاة.

يذكر أن وحدات من الجيش نفذت أمس الثلاثاء، ضربات مركزة ضد محاور تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في ريف حماة الشمالي لحماية القرى والبلدات الآمنة وحققت في صفوفها إصابات مباشرة.

