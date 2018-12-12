فيديو مترجم يكشف تجسس تركيا على القنصلية السعودية

تداول ناشطون على موقعي تويتر ويوتيوب مقطع فيديو لتقرير مترجم يكشف ما حدث قبل حادثة جمال خاشقجي وبعدها . ويكشف التقرير كيف تجسست تركيا على القنصلية تحت غطاء ‏شركات اتصالات و إنترنت قبل حادثة خاشقجي وبعدها. ولذلك يرى محللون إن تركيا متورطة في جريمتين " قتل وتجسس" بحسب ما يكشفه التقرير المترجم .

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