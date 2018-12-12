وزير الاستخبارات الإسرائيلي: ليبرمان فاشلاً وغير مسئول

شن وزير الاستخبارات والنقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، هجومًا على وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، ووصفه بأنه كان وزيرا فاشلا وغير مسئول، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن "ليبرمان"، هو السبب في وصول إسرائيل إلى هذه النقطة من الصراع مع غزة، متابعا" لو فعل "ليبرمان" بثقة ما أفعله في وزارة النقل، لما كنا في هذا الوضع الذي نحن فيه أمام غزة"، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.
ووفقا لتصريحاته للإذاعة 103 العبرية، اتهم "كاتس"، "ليبرمان" بأنه ضد العملية العسكرية في الشمال قبل استقالته، مشيرا إلى أن أسباب رفضه كانت سياسية فقط.
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن "ليبرمان"، هو السبب في وصول إسرائيل إلى هذه النقطة من الصراع مع غزة، متابعا" لو فعل "ليبرمان" بثقة ما أفعله في وزارة النقل، لما كنا في هذا الوضع الذي نحن فيه أمام غزة"، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.
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