مجلس التعاون الخليجي يبحث الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

اجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، مع وفد من السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية في مقر الأمانة العامة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في تنفيذ برامج الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والفعاليات التي يجري العمل على عقدها في ذلك الإطار، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما تم مناقشة نتائج أعمال القمة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الرياض في 9 ديسمبر الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشارك في أعمال القمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ونائب رئيس الوزراء العماني الشيخ فهد بن محمود آل سعيد نيابة عن السلطان قابوس آل سعيد، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

