المدعي العام الفرنسي: منفذ هجوم ستراسبورج معروف بتطرفه

أعلن المدعي العام الفرنسي، إن منفذ هجوم مدينة ستراسبورج الفرنسية، أصيب في ذراعه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على قنبلة يدوية وسلاحًا ناريًا وذخيرة في بيت المشتبه به في تنفيذ الهجوم.

وقال المدعي العام في مؤتمر له اليوم الأربعاء، إنه تم وضع 4 من أقارب منفذ هجوم ستراسبورج في السجن الاحتياطي، لافتًا إلى أن منفذ الهجوم معروف بتطرفه لدى أجهزة الأمن.

وأكد المدعي العام الفرنسي، أن التحقيقات ستستمر حتى تحديد مكان المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورج، مشيرًا إلى أن المشتبه به لم يعتقل بعد.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين في إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، فجر اليوم الأربعاء، أن الحكومة رفعت مستوى التأهب الأمني في البلاد عقب الهجوم الإرهابي، وحددت الشرطة أن المشتبه به هو شريف شيخات، ويبلغ من العمر 29 عامًا.

