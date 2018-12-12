بن راشد يحضر المنتدى العربي ويؤكد أن عام 2019 يحمل فرصا وتحديات

حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، جانبا من فعاليات "المنتدى الاستراتيجي العربي" في دبي في دورته الحادية عشرة التي تستقطب شخصيات سياسية واقتصادية، إقليمية ودولية ومجموعة من المفكرين والمحللين الاستراتيجيين وصناع السياسات على مستوى المنطقة والعالم؛ لمناقشة أوضاع العالم والمشاركة في استشراف حالة المنطقة العربية والعالم اقتصاديا وسياسيا للعام 2019.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن "العام 2019 يحمل فرصاويضم تحديات لكننا متفائلون سياسيا واقتصاديا وإنسانيا".

وقال الشيخ محمد بن راشد: " اقتصاد العالم في حركة دائمة.. لكننا لا نعتمد على ردود الأفعال.. بل نحاول أن نصنع واقعنا ومستقبلنا"، وأضاف "المنطقة على موعد مع مشاريع.. وفرص.. ونأمل أن يشهد العام 2019 انطلاق العجلة الخاصة بهذه المشاريع.."

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن "الفرص الاقتصادية والسياسية تدفعنا للتفكير دوما في الخيارات المفتوحة كافة.. ونحن اخترنا التنمية والحوار والتقدم".

وختم بالقول: "القدرة على استشراف المستقبل هي قدرة على التكيف مع متغيراته والاستفادة من مقدراته".

حضر فعاليات المنتدى.. الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ويهدف المنتدى الاستراتيجي العربي - المنعقد في دورته الحادية عشرة تحت عنوان "حالة العالم في 2019" - إلى تقديم تصورات مستقبلية موثوقة، ووضع مجموعة متكاملة من المعطيات الحالية والمؤشرات المستقبلية في تصرف صناع القرار وواضعي السياسات؛ من أجل صياغة استراتيجيات مدروسة تنطلق من الراهن سياسيا واقتصاديا لصناعة خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ.