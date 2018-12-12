"نتنياهو" لوزير الداخلية الإيطالي: يجب العمل مع "يونيفيل" لردع حزب الله

التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، في مكتب الأول بالقدس، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.
وتستمر زيارة "سالفيني" لمدة يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الإسرائيليين.
وقال إنه يجب العمل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، لتكون أكثر حزم وردع ضد حزب الله، مشيرًا إلى أن الحزب يقوم بأعمال عدوانية ضد إسرائيل".
وتستمر زيارة "سالفيني" لمدة يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الإسرائيليين.
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