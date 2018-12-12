ضبط 4 أشخاص في مداهمات ضد "اليمين المتطرف" بألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على أربعة أشخاص بالإضافة إلى تنفيذ مداهمات في 15 موقعًا في إطار جهود تستهدف اليمين المتطرف. وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، الأربعاء، أن المداهمات استهدفت جماعة يمينية متطرفة تم حظرها عام 2000 بسبب نشرها الأيدولوجية النازية عبر الموسيقى والمجلات والمواقع الإلكترونية. وأوضحت السلطات بولاية بافاريا الألمانية أن التحقيقات تستهدف 12 شخصًا بأنحاء البلاد يعتقد أنهم ينتهكون الحظر ويحاولون إعادة بناء الجماعة واستيراد وبيع أقراص مدمجة وبضائع تروج لليمين المتطرف.



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