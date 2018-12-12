العثور على 7مقابر جماعية تضم مئات الجثث شرق سوريا

عثر الجيش السوري على سبع مقابر جماعية تضم مئات الجثث في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور في شرق البلاد والحدودية مع العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الثلاثاء.

وأوردت سانا أن "عثرت الجهات المختصة على سبع مقابر جماعية تضم المئات من الجثامين لأشخاص مجهولي الهوية في منطقة البوكمال"، التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، في ريف دير الزور الشرقي.

واتهمت سانا تنظيم داعش الارهابى بـ"إعدام" هؤلاء الأشخاص خلال فترة سيطرته على المنطقة.

وتمكنت فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري حتى الآن من "انتشال 101 جثمان تبدو على معظمها آثار تعذيب وتنكيل قبل الإعدام"، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن "العمل جارٍ لانتشال المزيد من الجثث".

ونشرت الوكالة شريط فيديو ظهر فيه عدد من العاملين بلباس أبيض اللون ويضعون أقنعة وقفازات سوداء طويلة، وهم يعملون على انتشال جثث موضوعة في اكياس بلاستيكية سوداء من حفر إلى جانب منطقة زراعية، قبل نقلها إلى أكياس بيضاء ووضعها جانباً.

وأوضح أحد العسكريين في المنطقة لسانا إنه "اثناء التمشيط والتفتيش أعلمنا أحد المدنيين بوجود مقبرة جماعية في الحزام الأخضر التي يبعد عن مدينة البوكمال نحو كيلومترين".

وأشار إلى أنه بعد الكشف "تبين وجود طلق ناري في الرأس في غالبية الجثث، كما ان الأيادي كانت مكبلة".