في الأول من ديسمبر كانون الأول اعتقلت السلطات في كندا المديرة المالية لهواوي منغ وان تشو، وهي أيضا ابنة مؤسس الشركة، بطلب من الولايات المتحدة.
وأفرجت أمس الثلاثاء محكمة كندية بكفالة عن المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، في خطوة قد تهدئ من غضب المسؤولين الصينيين بسبب إلقاء القبض عليها.
وتواجه منغ (46 عاما) اتهامات بالتحايل على مصارف متعددة الجنسيات بشأن سيطرة شركتها على شركة أخرى تعمل في إيران.
أشارت وثائق قضائية إلى أن ذلك التحايل وضع تلك المصارف في خطر انتهاك العقوبات الأمريكية بما يستتبع توقيع غرامات شديدة عليها. ويقول مسؤولون أمريكيون إن هواوي كانت تحاول استغلال المصارف لنقل أموال إلى خارج إيران.
وكانت الصين هددت بعواقب وخيمة ما لم يفرج عن منغ على الفور.
شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تفرج عن مديرة مالية هواوي الصينية تمهيداً لتسليمها لأمريكا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .