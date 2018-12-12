ترامب: الشعب الأمريكي سيثور في حال عزلي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفوضى سوف تجتاح كافة أرجاء بلاده إذا ما تم التصويت بحجب الثقة عنه.

وأضاف ترامب – في تصريحات صحفية بثتها إحدى المجلات الأمريكية – أنه غير قلق من احتمال حجب الثقة عنه، وأعرب عن اعتقاده بأن الشعب الأمريكي سيثور على مثل هذا القرار.

وذكرت المجلة أن ترامب تجاهل ادعاءات المدعين الفيدراليين بأنه حرض محاميه الخاص آنذاك مايكل كوهين بأمور مخالفة للقانون الفيدرالي للحملات الانتخابية.

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