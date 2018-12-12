أ ش أ

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين، بحث مع رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، إمكانية تعديل الدستور.

وكان الرئيس فلاديمير بوتن قد أكد – في كلمة له اليوم بمناسبة مرور 25 عاماً على إقرار الدستور الروسي – أن القانون الرئيسي اجتاز اختبار الزمن وخلق ظروفاً للتنمية المستقرة في روسيا، موضحا أن الإمكانات الديمقراطية والبناءة لهذا الدستور لا تنضب.

وتحتفل روسيا اليوم 12 ديسمبر بيوم الدستور الروسي، الذي أقر في مثل هذا اليوم من عام 1993 في استفتاء شعبي، وأدى إلى تغيير هيكلية السلطة في روسيا بشكل جذري.

شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين ينفي مناقشة تعديل الدستور الروسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .