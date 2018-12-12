أ ش أ

تسلمت البحرية الروسية سفينة صواريخ حديثة من طراز “كاراكوت “.

وأوضح مسئول بالمنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي أن سفن “كاراكوت” ستحل مكان سفن الصواريخ القديمة من طراز “بويان” المخصصة للإبحار في الأنهار والمناطق البحرية التي تتميز بعمق صغير.

وأشار إلى أن “كاراكوت” تمتلك مواصفات بحرية مميزة؛ ما يجعلها سفينة لا بديل لها في المنطقة البحرية القريبة، وأضاف أن مكان خدمة السفينة لم يحدد بعد.

شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الروسية تتسلم سفينة صواريخ “كاراكوت” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .