شكرا لقرائتكم السعودية: اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السعودية اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن. #كيان_البحر_الأحمر يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

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