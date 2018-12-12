شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة بالبرلمان: نعمل على مشكلة الاختناقات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام الأغلبية البرلمانية، عدد من طلبات إحاطة مقدمة من النائب يسرى الأسيوطى، بشأن مشكلة الاختناق المروى بمنطقة عيش شمس، وذلك بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

وتضمنت الطلبات ضرورة العمل على إعادة تخطيط مداخل ومخارج دائرة قسم عين شمس لمواجهة الاختناق المرورى بدائرة عين شمس، وتوسعة شارع جسر السويس من بداية روكسى إلى نادى النخيل بمنطقة العرب بدائرة عين شمس عن طريق إلغاء الجزيرة الوسطى للشارع وجعلها رصيفًا يتناسب عرضه مع عبور المشاة فقط، وانتقادات للتأخير فى تركيب الكاميرات والإشارات الضوئية وتعيين الخدمات المرورية داخل المحاور والشوارع الرئيسية بدائرة عين شمس وتزويدها باللافتات الإرشادية اللازمة.

وقال مقدم طلبات الإحاطة، أن الاختناقات المرورية فى عين شمس، فى حاجة إلى حلول غير تقليدية للتغلب على إشكالياتها التى يعانى منها المواطن، مشيرا إلى أن المواطن فى عين شمس لا يقل عن المواطن فى مصر الجديدة، وأن المنطقة فى حاجة إلى إعادة النظر بشأن الاختناق المرورى.

وبشأن طريق جسر السويس، قال أنه يتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين نتيجة الاختناقات التى تتم فيه، مشيرا إلى وجود اقتراح لإزالة الجزيرة الوسطى به، لتوسعة الطريق، وهذا أمر جيد الناس فى حاجة إلى تنفيذه فى أقرب وقت، ولكن مع الحفاظ على المكون الخضرى له.

ولفت إلى أن مسألة تركيب الكاميرات بالنسبة لمرور عين شمس فى حاجة إلى تمويل، واقترح أن الدعم الذى يوجه للنواب فى دوائرهم بمقدار 2 مليون جنيه من وزارة التخطيط يوجه لوزارة الداخلية لتوفير التمويلات الخاصة للكاميرات فى منطقة عين شمس والسلام والمناطق المجاورة، بحيث يتم تركيب الكاميرات والإشارات الضوئية ويتم أيضا تعيين الخدمات المرورية داخل المحاور والشوارع الرئيسية بدائرة عين شمس، وتزويدها باللافتات الإرشادية اللازمة بالتنسيق مع الدوائر المجاورة.

من ناحيته، قال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن المكون الخضرى مهم للغاية فى أى مدينة من المدن، وذلك يظهر جليا فى المدن والعواصم الكبرى الحضارية، حيث يوجد مكون خضرى يساعد فى التجميل، مشيرا إلى أن هذا المكون قد لا يكون "نجيلة"، وقد يكون من مكونات تغطية التربة مثل دبي، وهذا غير مكلف خاصة فى المياه، موضحا أن حديث النائب يسرى الأسيوطى بشأن جزيرة طريق جسر السويس، فى حاجة لإعادة النظر مع الحفاظ على هذا المكون.

من جانبه، قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أن حرص التواصل مع النواب، يأتى انطلاقا من أهمية المصلحة العامة التى يعمل الجميع فى إطارها، مشيرا إلى أن ما تم طرحه بشأن توسعة طريق جسر السويس، سيتم العمل فى إطاره، مؤكدا على أنه تم نقل بعض المعوقات من هذا الطريق، ولكن ما أُثير بشأن الجزيرة الوسطى سيتم دراسته بشكل دقيق ولكن مع الحفاظ على المكون الخضري، حيث أن هذا لا يجوز تجاوزه إطلاقا.

وأكد المحافظ على أن كل الجزر الوسطى بطرق محافظة القاهرة فى حاجة إلى إعادة النظر، حيث الازدحام المرورى يؤثر بالسلب على السير فى الطرق، ويعطل المصالح، مشيرا إلى أن إعادة النظر فى هذه الجزر سيتم مع الحفاظ على المكون الخضرى لها، قائلا: " الجزيرة الوسطى فى جسر السويس سيتم إعادة النظر بشأنها مع الحفاظ على البقعة الخضراء".

وبشأن الاختناقات المرورية والتأخير فى تركيب الكاميرات والخدمات المرورية قال المحافظ: "يتم العمل للتغلب على هذه الإشكاليات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة وسيتم التنفيذ فى مواجهة هذه الإشكاليات على الفور".

فيما، قال اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن الإدارة لديها دراسة كاملة بشأن الأوضاع المرورية بمنطقة عين شمس، ويتم العمل تدرجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيقها على أرض الواقع، متضمنة رفع الكفاءة والإنارة للطرق وإشكاليات الجزر الوسطي، واقتراحات الإشارات والخدمات المرورية، مؤكدا على أنها تتضمن حلول عاجلة وحلول بعيده المدي، قائلا:" بعض المناطق فى عين شمس عامله صداع مرورى ويتم التغلب عليها تدريجيا".