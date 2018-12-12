شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترفض اقتراح برلمانى بارتفاع المبانى دور إضافى بمنطقة التوسعات بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد ممثلو الحكومة بدراسة الاقتراح المقدم من النائبة سهير الحادي، بشأن إنشاء صرف صحى فى قرية دوينة، وغرب السكة الحديد بمدينة أبو تيج، محافظة أسيوط.



وأجلت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ما يقرب من 10 طلبات برغبة لغياب ممثلى بعض الجهات أو أصحاب الطلبات من النواب منها تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل قرطام، بشأن تطوير جانبى نهر النيل فى المسافة الواقعة بين منطقتى إمبابة والبدرشين لإنشاء ممشى للمواطنين على الجانبين - محافظة القاهرة، واقتراح برغبة مقدم من النائب حمدى عبدالوهاب، بشأن محطة مياه شرب بمدينة وحى المعصرة – محافظة القاهرة.



كما أجلت اللجنة أيضا مناقشة اقتراح برغبة مقدمين من النائبين أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، بشأن تغطية ترعة حارس بمنطقة النهضة والمتفرعة من ترعة محافظة الإسكندرية، وأجلت أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبو المعاطى مصطفى، بشأن وقف إجراءات تحصيل المبالغ التى تحصل من أهالى محافظة دمياط مقابل الانتفاع من الأراضى وضع اليد والصادرة بقرار وزارى رقم (851) لسنة 2015.



ورفضت ممثل الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب محمد عبدالهادى سليم، بشأن زيادة ارتفاع المبانى دور إضافى بمنطقة التوسعات الإضافية بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة.