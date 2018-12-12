شكرا لقرائتكم خبر عن "الاقتراحات والشكاوى" تناقش أكثر من 20 طلب إحاطة بحضور ممثلى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة همام العادلي، أكثر من 20 طلب إحاطة مقدم من النواب بحضور ممثلي الحكومة.

ووافق ممثل الحكومة على اقتراح برغبة من النائب سيد أحمد محمد سيد، بشأن تطوير ترعة عبدالرحمن المتفرعة من البحر الصعيدى والمارة بقرية الفقهاء القبلية وقرى أخرى بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ ، واقتراح برغبة مقدم من النائب محمد فيصل عبيدى، بشأن تعديل مسار مصرف "نشرت" الأدنى بمحافظة كفر الشيخ.



ووافق ممثل وزارة الرى على عدد من الطلبات برغبة منها الطلب المقدم من النائب حمدى عبدالوهاب، لإنشاء وتوسعة كوبرى عزبة كامل صدقي البحرية بحي المعصرة على مسار ترعة السيل وذلك لربطه على طريق شارع ترعة الخشاب كرافد بديل لكورنيش النيل بمحافظة القاهرة.

وكذلك الطلب برغبة المقدم من النائب محمد عبدالهادي سليم لاستكمال تغطية المجري المائي داخل قرية الغابة أبو كبير بطول حوالي (500م) محافظة الشرقية ولكن في موازنة العام المقبل.



كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رانيا السادات، بشأن فتح باب الاستبدال على مساكن الإسكان الاجتماعي بين المراحل الثلاثة بمحافظة بورسعيد.