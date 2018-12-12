شكرا لقرائتكم خبر عن لجننتا "التميز" و"الفريق القانونى" للاتحاد البرلمانى العربى تنعقد بمجلس النواب الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الدورة الرابعة والعشرين للجنة التنفيذية واجتماعات اللجان الخاصة، لجنة جائزة التميز البرلمانى – لجنة الفريق القانونى، للاتحاد البرلمانى العربى بمقر مجلس النواب يومى الجمعة والسبت، 14 و15 ديسمبر. ووفقاً لبيان صادر عن مجلس النواب، سوف تبد الاجتماعات يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا، ويوم السبت الساعة 10 صباحاً.

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