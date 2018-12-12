شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصريين الأحرار يجتمع بأمانة الإسماعيلية ويناقش محاور العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، اجتماعا مع قيادات أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية ذلك بالمقر الرئيسى للحزب فى شارع العروبة بمصر الجديدة، وحضر الاجتماع اللواء عادل عطا أمين الحزب بالمحافظة وقيادات وممثلى عن مراكز ودوائر المحافظة، فى إطار إعادة الهيكلة وترتيب الأمانات وتوزيع المهام.

وناقش الاجتماع، حسب بيان صادر عن الحزب محاور اساسيه أبرزها سبُل دعم وتعضيد القيادة السياسية فى مواصلة النجاحات فى المشروعات القومية والهادفة للارتقاء بالدولة المصرية والاصطفاف الوطنى خلف القوات المسلحة والشرطة، كما شدد رئيس الحزب على ضرورة الاهتمام بالمواطنين والالتحام المباشر مع الشارع ليس عبر أعمال الجمعيات الخدمية، بينما بنشر الوعى السياسى والعمل بكل قوة لاستعادة الشخصية المصرية لسابق عهدها.

وأوضح" خليل" أن الحزب بالتنسيق مع التنفيذيين والمسئولين يستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق مجال اكثر لشباب ريادة الأعمال ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لتفريخ رجال أعمال جدد من الشباب، وأكد أن الحزب يولى اهتماما خاص بقطاع متحدى الاعاقة والشباب والمرأة وتدعيمهم لتحقيق نجاحات ولذا يحفز العمل المتواصل على الملفات التعاونية بينهما.