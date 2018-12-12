شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بمحافظ القاهرة خلال اجتماع "محلية البرلمان" وحرصه على التواصل مع النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة من الأدوات الرقابية المرنة، التى تعمل على حل الإشكاليات التى تواجه المواطن بكافة أنحاء الجمهورية، وإنها ليست استجواب للمسئولين وإنما سعى لحلول للمشكلات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بحضور محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات فى منطقة عين شمس.

وأضاف السجينى، أن اللجنة عملت منذ انطلاق الدورة البرلمانية على تخصيص يوم لكل محافظة يتم من خلاله مناقشة أكبر قدر من الطلبات الموجهة للمسئولين، من أجل الوصول إلى حلول على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه على مدار الاجتماعات الماضية وصل الأعضاء بالتنسيق مع الحكومة لحلول لعدد كبير من الإِشكاليات التى تم عرضها.

وتابع :" طلبات الإحاطة ليست استدعاءات للمسئولين بقدر ما هى نقاش بين النواب والسلطة التنفيذية نحو حل المشكلات للصالح العام"، مشيدا بحرص محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، للحضور إلى اللجنة لعرض وجهة نظره نحو الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى أن المحافظ كان حريص منذ البداية على التواصل وهذا شيء إيجابى ويحسب له نحو حل مشكلات المواطنين والقيام بمهامه على أكمل وجه.

وأبدى السجينى تحفظه على ما تم قبل الجلسة من تنازل عدد من النواب عن الطلبات المقدمة، مؤكدا على أن الطلب قدم والمسئولين حضروا ومن ثم التنازل يحتاج لمراجعة قبل اتخاذ القرار بشأنه.

من جانبه، قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو مجلس النواب، إن المحافظ حريص على التواصل مع النواب بكل الدوائر، ويسعى بالتنسيق معهم نحو حل الإشكاليات التى تواجه المواطنين، وهذا أمر جيد، ويؤكد إيجابية اختياره كمحافظ لأكبر المحافظات فى مصر، قائلا: " محافظ القاهرة يعمل مع النواب بكل جدية ويسعى لحل الإشكاليات التى تعرض عليه ويتعاون بجدية مع النواب".