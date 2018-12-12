شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مميش يستقبل وفدا برلمانيا إقتصاديا لتفقد محور قناة السويس ومشروعات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والهيئة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس، بمقر مركز المحاكاة بمدينة الإسماعيلية، وفدا برلمانی من لجنة الشئون الإقتصادية، لتفقد تطورات الوضع اللوجستي هناك علي أرض الواقع، وزيارة ميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاطلاع علي المشروعات المقامة هناك وحجم الاستثمارات المقدرة وكذلك حجم العمالة الحالية والمستقبلية.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة الميدانية يومان يزور الوفد خلالهما كلا من مشروع أنفاق الإسماعلية، ومشروع المزارع السمكية ببورسعيد، ومنطقة شرق بورسعيد، وزيارة المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك مشروعات الأرصفة الجديدة، وشركة قناة السويس للحاويات.