إسرائيل تهدد باغتيال "أبو مازن" .. وفلسطين تلجأ لـ"مجلس الأمن"

مصراوي - كتبت – إيمان محمود:

صباح يوم الثلاثاء؛ استيقظ الفلسطينيون بالضفة الغربية، ليجدوا أمامهم لافتات تحريضية باللغة العبرية ملصوقة على الحواجز العسكرية للاحتلال، تدعو لتصفية واغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، ما تسبب في موجة غضب عارم لدى الفلسطينيين الذين حذّروا الاحتلال من المساس برئيسهم.

الملصقات الإسرائيلية، انتشرت على حاجز حوارة الواقع جنوبي مدينة نابلس الفلسطينية، إذ تضمنت صورًا للرئيس أبو مازن مكتوب عليها عبارة "لتصفية ممولي القتل .. ممول القتل قاتل".

جاءت هذه الخطوة بعد...