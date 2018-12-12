ميقاتي:هل لأن كتلتي وطنية وفيها تنوع مذهبي يجب ان تقصى عن الحكومة؟

اكّد رئيس كتلة الوسط المستقل النائب ​نجيب ميقاتي​، بعد لقائه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في عين التينة، "ان الاخير متفائل بحذر وسط المشاورات التي يجريها ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون، واطلعني على رأيه في الافكار المطروحة، داعياً الجميع الى التخلي عن المكابرة والعناد،" ورأى ميقاتي ان "كفى صراعات ومحاصصة مذهبية وعلينا تشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت ممكن في ظل الاوضاع الاقتصادية التي نمر بها."

واعتبر ميقاتي ان موضوع تمثيله في الحكومة مرهون بالرئيس المكلف الذي من صلاحياته بالتعاون مع رئيس الجمهورية ​تشكيل الحكومة​، "وهو الذي يقرر بالنتيجة ولا احد يفرض عليه، لأنه مسؤول عن انجاح حكومته بواسطة فريق عمل منسجم يرتأيه "، مؤكدا ان "نحن نسهل التشكيل ولا نتمسك بشيئ محدد، بل نسعى من خلال الحكومة الى المساهمة في مرحلة النهوض ب​الاقتصاد اللبناني​"، واستغرب ميقاتي المنطق القائل بان طالما ان كتلته ليست سنية بالكامل فيجب ان لا يمثل بالحكومة، وقال: " انا كتلتي وطنية وتمثل مختلف المذاهب فهل لانها ليست كتلة طائفية يجب ان تقصى؟ وشرف لي ان يكون هناك تنوع في كتلتي".