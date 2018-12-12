فرنجيه التقى كريستينا لاسن وعرض معها آخر المستجدات

عرض رئيس تيار المرده النائب السابق ​سليمان فرنجيه​ مع رئيسة بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ السفيرة ​كريستينا لاسن​، اخر المستجدات والتطورات المحلية والاقليمية بالاضافة الى الوضع الحكومي وموضوع ​اللاجئين​ الى ​الوضع الاقتصادي​ الراهن.

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