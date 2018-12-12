نقابة مستخدمي شركة طيران الشرق الاوسط: ما يجري بين النقابة وإدارة الشركة شأن داخلي

ردت نقابة مستخدمي وعمال ​شركة طيران الشرق الاوسط​ والشركات التابعة، على ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ بتاريخ 11/12/2018 والذي تطرق فيه الى ما جاء في بيانها الصادر بتاريخ 10/12/2018. وجاء في بيان الرد: اننا ومن منطلق الإحترام والتقدير الذي نكنه للمعنيين كافة في الدولة لم ولن ندخل في أي سجال مع أي وزارة معنية، ولكن لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن نتهم بالعصبية والطيش كما أننا لا نسمح لأحد بأن يعلمنا لغة التخاطب لأنه ليس من شيمنا أن نخرج عن الأصول تحت أي ظرف. مشثفة ان نود من جانبكم قراءة البيان الذي صدر بتاريخ 10/12/2018 بتمعن وخصوصا الفقرة الأخيرة التي دعونا الوزارة المعنية الى مراجعة مجلس إدارة الشركة للاطلاع على ما يجب الإطلاع عليه بدلا من إختراع بطولات وهمية على حساب آلاف العائلات التي نمثل. ولا بد من الإشارة الى أن المجلس التنفيذي للنقابة والذي إتهمتموه بالعصبية يمثل كل شرائح المجتمع بأطيافه وإتجاهاته من أقصى اليمين الى أقصى اليسار.

واكّدت النقابة أن شركة ​طيران الشرق الأوسط​ والشركات التابعة لها شركة خاصة بإمتياز وما يجري بين النقابة وإدارة الشركة شأن داخلي ولا علاقة لأحد به ونحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه ولا نقبل أن يعطينا أحد دروس في طريقة التعاطي مع إدارة الشركة .