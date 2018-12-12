النشرة: الجيش الاسرائيلي أقدم على تركيب أجهزة للتجسس بالمنطقة العازلة بتلة الشراقي

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "​الجيش الاسرائيلي​ أقدم على تركيب أجهزة للتجسس و​كاميرات مراقبة​ في المنطقة العازلة بين السياج التقني والسواتر الترابية في تلة الشراقي خراج ​ميس الجبل​ ووجهها باتجاه الجهة المقابلة".

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