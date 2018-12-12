وزارة الثقافة مددت مهلة إستقبال طلبات الترشح لجائزة الرواية بالعربية

أعلنت ​وزارة الثقافة​ عن تمديد مهلة طلبات الترشح لجائزة الرواية باللغة العربية لفئتي المكرسين والناشئين عن العام 2018 لغاية 28 شباط 2019 وتقدم الطلبات وفق النموذج الخاص بهذه الجائزة الى قلم المديرية العامة للشؤون الثقافية - في وزارة الثقافة ضمن الدوام الرسمي شارع مدام كوري، بناية حطب - الطابق السابع.

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