الرئيس النمساوي تفقد كتيبة بلاده في الناقورة

تفقد رئيس جمهورية النمسا الكسندر فان در بيلين كتيبة بلاده في المقر العام ل"اليونيفيل" في الناقورة. وعقد لقاء في مكتب القائد العام ل"اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول في حضور الضباط الكبار.
وقدم الجنرال دل كول شرحا عن دور قوات اليونيفيل ومهامها في عملية السلام ولجهة تنفيذ القرار الدولي 1701 ومندرجاته". واستبقى دل مول الرئيس النمسوي وعقيلته الى الغداء.
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