الرئيس النمساوي تفقد كتيبة بلاده في الناقورة

تفقد رئيس جمهورية ​النمسا​ الكسندر فان در بيلين كتيبة بلاده في المقر العام ل"​اليونيفيل​" في ​الناقورة​. وعقد لقاء في مكتب القائد العام ل"اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول في حضور الضباط الكبار.

وقدم الجنرال دل كول شرحا عن دور ​قوات اليونيفيل​ ومهامها في عملية السلام ولجهة تنفيذ القرار الدولي 1701 ومندرجاته". واستبقى دل مول الرئيس النمسوي وعقيلته الى الغداء.