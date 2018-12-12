لفت ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​ في تصريح له عبر مواقع التوصال الاجتماعي إلى ان "اغتيال ​اللواء​ ​فرنسوا الحاج​ هو انتقام منه نظراً لدوره الاساسي في ترسيخ عقيدة الجيش ال​لبنان​ي ضد ​الارهاب​ والتعصب كما وضد العدو الاسرائيلي الغاصب وضد كل من يعتدي على سيادة لبنان".

شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان: اغتيال الحاج هو انتقام منه نظرا لدوره بترسيخ عقيدة الجيش ضد الارهاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .