شبيب يأمر بإقفال ووضع الأختام على مؤسسات مخالفة للشروط الصحية

أصدر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، قرارات قضت بإقفال ووضع الأختام على عدد من المؤسسات لمخالفتها الشروط الصحية وإخلاء مستودع غير مرخص، وهي على الشكل التالي:
تقفل وتوضع الأختام على معمل شوكولا " تولين " الكائن في منطقة المصيطبة؛ تقفل وتوضع الأختام على محل فروج أبو عبد، الكائن في المصيطبة لعدم تنفيذه مضمون الانذار؛ تقفل وتوضع الأختام على " فرن الشيخ " الكائن في منطقة رأس بيروت لعدم تنفيذه مضمون الانذار؛ يخلى ويفرّغ من سائر محتوياته مستودع مطعم " قصر الحلبي" الكائن في رأس بيروت، الى حين الحصول على الترخيص من بلدية بيروت، ويقفل وتوضع الاختام عليه في حال عدم اخلائه خال مهلة أقصاها ثلاثة أيام ، بناءً على اقتراح رئيس لجنة الرقابة الصحية .وكلف المحافظ شبيب مصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت تنفيذ هذه القرارات .
وكان شبيب قد أحال الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر في قضايا المخالفات، 5 محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل مراقبي مصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت لمخالفة مرتكبيها القوانين والأنظمة الصحية.
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