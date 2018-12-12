شبيب يأمر بإقفال ووضع الأختام على مؤسسات مخالفة للشروط الصحية

أصدر محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​، قرارات قضت بإقفال ووضع الأختام على عدد من المؤسسات لمخالفتها الشروط الصحية وإخلاء مستودع غير مرخص، وهي على الشكل التالي:

تقفل وتوضع الأختام على معمل شوكولا " تولين " الكائن في منطقة ​المصيطبة​؛ تقفل وتوضع الأختام على محل فروج أبو عبد، الكائن في المصيطبة لعدم تنفيذه مضمون الانذار؛ تقفل وتوضع الأختام على " فرن الشيخ " الكائن في منطقة رأس بيروت لعدم تنفيذه مضمون الانذار؛ يخلى ويفرّغ من سائر محتوياته مستودع مطعم " قصر الحلبي" الكائن في رأس بيروت، الى حين الحصول على الترخيص من ​بلدية بيروت​، ويقفل وتوضع الاختام عليه في حال عدم اخلائه خال مهلة أقصاها ثلاثة أيام ، بناءً على اقتراح رئيس لجنة الرقابة الصحية .وكلف المحافظ شبيب مصلحة ​الصحة العامة​ في بلدية بيروت تنفيذ هذه القرارات .

وكان شبيب قد أحال الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر في قضايا المخالفات، 5 ​محاضر ضبط​ تم تنظيمها من قبل مراقبي مصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت لمخالفة مرتكبيها القوانين والأنظمة الصحية.