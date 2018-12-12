أفادت معلومات لقناة "المنار" بأن "لقاء ​الرئيس ميشال عون​ مع ​اللقاء التشاوري السني​ سيحدد مسار الأمور بناء على ما سيطرحه الرئيس عون عليهم"، لافتة الى ان "المشكلة هي متى ستظهر نتائج المشاورات لإعلان ولادة ​الحكومة​ لأن الوقت ضاغط جدا".

شكرا لقرائتكم خبر عن المنار: لقاء الرئيس عون مع اللقاء التشاوري سيحدد مسار الأمور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .