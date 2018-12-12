LBC: الرئيس عون سيطلب من من كل نائب باللقاء التشاوري أن يسمي شخصا لتولي وزارة

علمت قناة الـ"LBC" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سيطلب من من كل نائب من نواب "اللقاء التشاوري" أن يسمي شخصا لتولي وزارة في ​الحكومة​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ متسمك بعدم توزير أي من نواب اللقاء، ولا مشكلة لديه بتسمية شخصية مقبولة من خارج اللقاء و من خارج حصته وهو ما زال رافضا لصيغة الـ32 وزيرا"، مشيرةً إلى أن "لا مشكلة لدى الحريري بحكومة من 24 أو 18 وزيرا وكذلك رئيس"التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ لان الحكومات الفضفاضة قد تسبب مشاكل ولكن غير أفرقاء لن يقبول بذلك".

ولفتت إلى أن "رقم الـ18 وزيرا مطروح كما الـ24 ولكن المشكلة ليست في الارقام انما في التوزيع والتمثيل".