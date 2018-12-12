وزير المال: صيغة ال 18 وزيرا لم تطرح علينا ولا نريد العودة الى الوراء

أكد وزير المالية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ في تصريح له من ​عين التينة​ في اطار لقاء الاربعاء النيابي أن "صيغة ال 18 وزيرا لم تطرح علينا ولا نريد العودة الى الوراء".

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