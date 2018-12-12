الرئيس عون: بدأنا العمل على حلحلة ازمة تشكيل الحكومة وستتظهر النتائج في اليومين المقبلين

لفت ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى "اننا بدأنا العمل على حلحلة ازمة ​تشكيل الحكومة​ وستتظهر النتائج في اليومين المقبلين".

استقبل الرئيس عون، في حضور السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه، اعضاء اللجنة اللبنانية-الفرنسية المنظمة لمرافعات جائزة السفير لوي دو لامار والتي ضمت نقيب المحامين في بيروت النقيب اندره شدياق ونقيب محامي منطقة HAUTS – DE SEINE بيار-آن لوجوري، وممثل نقابة Caen Normandie النقيب روبير ابيري والنقيب السابق لنقابة Caenغزافييهاونرايد، وعضو مجلس نقابة محامي باريس فريدريك فورج، وممثل متدرجي نقابة باريس جوريسمونين، ومؤسس الجائزة المحامي جو كرم مسؤول العلاقات الدولية في نقابة المحامين في بيروت.

وقد اطلع السفير الفرنسي واعضاء الوفد الرئيس عون على اهداف اللجنة ونشاطاتها تخليدا لذكرى السفير الراحل لوي دو لامار، الذي اغتيل في بيروت خلال عمله كسفير لفرنسا في لبنان، وابرزها المرافعات التي تنظم سنويا وتتناول مواضيع تهم الحقوقيين عموما، والمحامين خصوصا.

واشاد الرئيس عون بعمل اللجنة، مستذكرا السفير الراحل دو لامار الذي عمل خلال مهمته الدبلوماسية في بيروت في ظروف صعبة نتيجة الاحداث التي حصلت آنذاك ولعب دورا مهما في المحافظة على العلاقات اللبنانية-الفرنسية من جهة، وفي تحقيق الاستقرار ووقف القتال، وسقط دفاعا عن القيم والمبادئ السامية التي يلتقي لبنان وفرنسا على الايمان بها والدفاع عنها.

ونوه الرئيس عون بالتعاون القائم بين نقابة المحامين في بيروت ونقابات المحامين في فرنسا.

كذلك التقى الرئيس عون في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان وفداً من مؤسسة ايناس ابو عياش الخيرية، ومجموعة من الطلاب الجامعيين الفائزين بجائزة المؤسسة للعام 2018 للمشاريع الريادية المبتكرة.

في مستهل اللقاء، ألقت السيدة ابو عياش كلمة اكدت فيها حرص رئيس الجمهورية على الشباب، وعلى بقائهم في لبنان. واضافت: " هذا ما دفعنا فخامة الرئيس الى زيارتكم، لنهديكم مشاريع هؤلاء الشباب الذين ينتمون الى عشر جامعات. نحن في مؤسستنا نطمح الى دعم الشباب الجامعي ليبدأوا الخطوة الاولى في مسيرتهم، وليبقوا في بلدهم وأنتم على رأسه، ويؤمنوا به ، وليقدموا مشاريع مبتكرة. ونحن كمؤسسة ندعمهم بمبلغ مادي ليتمكنوا من الانطلاق".

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ومثنيا على الانجازات التي سجلها المبدعون في عداده، مؤكدا عزمه على العمل على ايجاد فرص العمل للشباب اللبناني. وقال ان اهم الانجازات والاختراعات الانسانية بدأت كاحلام للافراد الذين عملوا على ترجمتها افعالا على الارض، داعيا القيمين على المؤسسة الى تشجيع الشباب وتمكينهم من تحقيق الاختراعات من خلال تأمين الوسائل المتاحة لهم .

واذ لفت الرئيس عون الى "ما يعانيه لبنان من عجز في التمويل في ظل ما يمر به من وضع حرج وانقسام سياسي راهن"، مشيراً إلى أن "ازمة تشكيل الحكومة التي بدأنا العمل على حلحلتها على ان تتظهر النتائج في اليومين المقبلين بغية اعادة الامور الى استقامتها"، لافتا الى ان لبنان يعول على جيل الشباب الذي هو امل الغد وسيضطلع بمهام ادارة البلاد في المستقبل".