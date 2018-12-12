النائب بزي: بري متفائل للتوصل الى حل قريب بموضوع الحكومة

أكد النائب ​علي بزي​ في تصريح له بعد لقاء الأربعاء النيابي في ​عين التينة​ أن " رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ متفائل للتوصل الى حل قريب بموضوع ​الحكومة​ ويدرك ان العقدة الاساسية متوقفة عند توزير احد النواب ​السنة​ الستة"، مشيرا الى ان "هناك جدية ومسؤولية وطنية بالتعاطي مع هذا الملف".

ولفت بزي الى ان "بري أمل ان تنتهي المشاورات التي يجريها الرئيس عون الى تشكيل الحكومة فنحن بحاجة الى حكومة منسجمة لمواجهة التحديات".